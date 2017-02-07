В Самаре Росгвардия предотвратила хищения со строящейся арены ЧМ-2018
7 февраля 2017 11:12
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С 4 на 5 февраля совместный наряд сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по городу Самаре и ОМОНа дважды выезжали на срабатывание кнопки экстренного вызова полиции с охраняемого объекта. Сигналы поступали с территории строящегося к чемпионату мира по футболу стадиона «Самара-Арена».
Около пяти часов вечера сотрудники охраны объекта сообщили о подозрительном автомобиле на территории строящегося спорткомплекса. Прибыв на место, сотрудники Рогсвардии на выезде с объекта задержали грузовой автомобиль. При осмотре в кузове был обнаружен электрический кабель и металлические конструкции.
Пояснить причину вывоза имущества со строящегося объекта, водитель транспортного средства 1971 года рождения не смог. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный и груз переданы сотрудникам полиции. По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составила 100 тысяч рублей.
Второй сигнал поступил в два часа ночи. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали двух представителей республики Таджикистан 1986 и 1997 годов рождения по подозрению в тайном хищении имущества. Молодые люди через контрольно-пропускной пункт пытались вынести в сумках электроприборы. Граждане задержаны и доставлены в отдел полиции. По обоим фактам проводится проверка, решается вопрос по возбуждению уголовных дел, сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области.
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