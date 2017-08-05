В Самаре 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы
5 августа 2017 11:23
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3 августа у дома 20 по улице Тополей города Самары, было обнаружено тело 16-летней девушки, с травмой головы, без признаков жизни.
По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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