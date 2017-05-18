В Самаре 16-летнего подростка избили знакомые

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В квартире одного из домов на улице Георгия Димитрова потерпевший поссорился со своими знакомыми. В ходе конфликта между молодыми людьми произошла драка. По предварительной версии, подозреваемые нанесли множественные удары руками и ногами в область головы 16-летнего оппонента. После случившегося пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение и в полицию.В ходе работы сотрудники органов внутренних дел установили личности предполагаемых злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались местные жители 1996 и 1997 годов рождения. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.