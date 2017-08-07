В Самаре 22 человек будут судить за торговлю наркотиками

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Самарской области, которые подозреваются в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.По данным полицейских, в период с 2013 года по февраль 2016 года обвиняемые были участниками организованного преступного сообщества. Злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ на территории нескольких регионов Российской Федерации: в Московской области, Башкортостане, Ульяновской, Самарской и Саратовской областях.Сотрудники полиции установили, что в сообществе существовало четкое распределение ролей – курьеры, осуществлявшие доставку, закладку наркотических средств в тайники, кураторы, операторы. Для связи между собой и потенциальными клиентами подозреваемые использовали современные электронные системы: мобильную связь, ресурсы сети «интернет», программ онлайн общения и мгновенного обмена сообщениями. При этом наркотики передавались бесконтактным способом – через тайники, а оплата за них переводилась через электронные кошельки, оформленные в том числе и на третьих лиц. Пытаясь законспирировать свою преступную деятельность, злоумышленники применяли специальные программы, предназначенные для сокрытия IP-адресов.В марте 2016 года в отношении 22 жителей региона было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщает облМВД.