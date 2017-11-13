В Шигонском районе в ходе ссоры соседей ножевые ранения получил случайный свидетель конфликта

78

Сами же стражи правопорядка отправились по указанному потерпевшим адресу – туда, где, по словам мужчины, проживает подозреваемый в совершении преступления. Именно по месту жительства оперативники и задержали злоумышленника. После этого мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.В ходе расследования установлено: потерпевший, работающий разнорабочим в одном из частных домов, стал участником ссоры между своим работодателем и соседом. Посчитав, что конфликт после его вмешательства исчерпан, он занимался хозработами возле дома. Подозреваемый, взяв дома нож, вернулся и причинил потерпевшему травму в виде двух ударов ножом.Ранее неоднократно судимый, в том числе дважды за преступления против жизни и здоровья, житель Шигонского района 1963 года рождения задержан. В отношении него по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.