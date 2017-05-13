В Шенталинском районе Самарской области женщина ножом убила деверя

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В начале мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета установили, что вечером в одной из комнат дома между хозяином, его младшим братом и невесткой произошла ссора. В ходе драки 38-летняя женщина, схватив кухонный нож, нанесла деверю ранение в область живота. От полученных травм мужчина скончался. Как установили правоохранители, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.В отношении подозреваемой СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.