В Шентале кредитного специалиста обвинили в присвоении средств
23 декабря 2016 10:35
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Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Шенталинскому району окончили расследование уголовного дела в отношении жительницы села Шентала 1982 года рождения. Женщина обвиняется по статье «Присвоение или растрата».
Следователями задокументировано 13 эпизодов противоправной деятельности обвиняемой, которые она совершала в период с июня 2014 года по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение. Работая на должности кредитного специалиста по выдаче физическим лицам микрозаймов, посредством оформления заведомо ложных договоров она подделала подписи от имени заемщиков, незаконно составила договоры займа на свое имя и не внесла в кассу денежные средства, передаваемые заемщиками в счет погашения ранее взятых ими займов. Таким образом, злоумышленница похитила денежные средства на общую сумму 227 000 рублей.
После обращения директоров фирм в полицию женщина была задержана сотрудниками органов внутренних дел. В ходе предварительного следствия полицейские произвели осмотры мест происшествий, изъяли финансовые документы, подтверждающие причастность обвиняемой к совершению преступления.
Предполагаемая злоумышленница свою вину признала полностью. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина жительницы села Шентала будет доказана в суде, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.
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