В Поселке Алексеевка, во время совместной пьянки, сын так ударил свою мать, что она не выжила
4 мая 2017 16:15
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Как установили стражи правопорядка, во время застолья между родственниками произошла ссора, в результате которой мужчина нанес несколько ударов своей матери. По информации сотрудников медицинского учреждения, от полученных травм женщина скончалась в реанимации.
Стражи правопорядка прибыли на место преступления. Соседи подтвердили информацию о конфликте – незадолго до случившегося они слышали шум ссоры. На месте преступления сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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