В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении металлических изделий с дачи
3 января 2018 11:15
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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился 59-летний местный житель с заявлением о том, что у него с дачного участка, расположенного на окраине городе Похвистнево, были похищены металлические изделия. Причиненный материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев. Полицейские отработали возможные места сбыта похищенного имущества.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили возможную причастность к совершению преступления 31-летнего ранее судимый за имущественные преступления местного жителя. Похищенные изделия были обнаружены и изъяты из одного из пунктов приема металла и в последствии возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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