В Похвистнево сотрудники полиции пресекли незаконный оборот метадона

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Похвистневские полицейские получили информацию, что двое местных жителей 68 и 49 лет, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков, перевозят запрещенные вещества из Самары в Похвистнево.В целях проверки полученных сведений полицейскими на трассе «Самара-Бугуруслан» неподалеку от села Большая Ёга был остановлен автомобиль такси, на котором предполагаемые злоумышленники передвигались в качестве пассажиров.При личном досмотре в присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили у мужчин пакеты с содержимым, по внешнему виду напоминающим наркотик.В результате проведённой экспертизы установлено, что изъятым является наркотическое вещество «метадон» общей массой 125,9 граммов. По данным полицейских, задержанные незаконно приобрели и хранили у себя запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта.В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, полицейские устанавливают канал поставки наркотиков на территорию области.Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщает облМВД.