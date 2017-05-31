В Похвистнево полицейский в одиночку задержал разбойника, напавшего на магазин

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Вечером 27 мая, около шести часов, в полицию поступило сообщение от директора одного из местных супермаркетов о том, что покупатель пытался похитить из кассы дневную выручку. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина едва не вытащил купюры из открытого кассового аппарата, но реализовать преступный замысел ему помешала торговый работник.Спустя два часа в полицию города Похвистнево поступил еще один звонок. Сотрудница продуктового магазина, расположенного в поселке Венера, сообщила, что на нее напал один из покупателей. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, оперативно установили, что около восьми часов вечера в торговое помещение вошел неизвестный мужчина. Достав из кармана молоток, он потребовал у продавца открыть кассу и отдать деньги. Забрав семь тысяч рублей, нападавший скрылся.Полицейские опросили очевидцев преступления и установили, что приметы злоумышленника, напавшего на продавца, совпадают с описанием человека, который ранее пытался похитить деньги из кассы городского супермаркета. Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что с места преступления мужчина скрылся на автомобиле ВАЗ-2114. По регистрационному номеру было установлено, что машина принадлежит местному таксисту. Опросив его, полицейские узнали, что водитель отвез подозреваемого до границы с Оренбургской областью.Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» оперативно установили точное местожительства подозреваемого, провели беседы с его знакомыми и близкими. В тот вечер мужчина не появился дома, а мобильный телефон отключил.Сменившись после дежурных суток, сотрудник следственного отделения, в производстве которого находилось данное уголовное дело, направился домой. Зайдя в продуктовый магазин, полицейский заметил среди покупателей мужчину, видеозапись с изображением которого он отсмотрел несколько часов назад. Сдавший табельное оружие следователь, проведя нескольких боевых приемов, задержал подозреваемого и самостоятельно удерживал его до приезда коллег. Уже в отделе полиции было установлено, что задержанный - 42-летний безработный житель города Похвистнево, ранее был судим за совершение кражи.В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела, сообщает облМВД.