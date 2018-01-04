В Похвистнево полицейские задержали мужчину, обокравшего родственницу и мать своего знакомого
4 января 2018 12:32
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В полицию обратилась 59 летняя жительница г. Похвистнево Самарской области. В своём заявлении она просила привлечь к ответственности друга своего сына, который по её словам, похитил мультиварку и монитор от компьютера.
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к сыну потерпевшей приходил в гости друг, неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель, с которым они употребляли горячительные напитки. Как только сын владелицы жилплощади уснул, злоумышленник похитил мультиварку, стоимостью 1800 рублей и компьютерный монитор, стоимостью 2500 рублей.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, похищенное имущество подозреваемый хотел сдать в ломбард, но это у него не вышло из-за отсутствия документов на технику. Тогда он продал монитор мужчине, подвозившего его. Мультиварку мужчине сбыть не удалось и просто оставить коробку с кухонной техникой у себя в подъезде, возле двери.
Несколько дней спустя, в правоохранительные органы обратилась 49-летняя родственница 31-летнего задержанного с заявлением о пропаже с карты Сбербанка 17 тысяч рублей. В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что в момент пропажи карты и денежных средств, дома, кроме задержанного, никого не было, а по приходу СМС-уведомления о снятии денежных средств, мужчина скрылся из квартиры.
В настоящий момент похищенное имущество 59-летней женщине возвращено полностью. Часть суммы украденной у родственницы, подозреваемый возместил, а оставшуюся часть обязался компенсировать в ближайшее время.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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