В Похвистнево мужчина украл с дачи восемь металлических труб

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратилась 58-летняя жительница города Похвистнево. Женщина пояснила, что с её дачного участка, расположенного в районе Вязовки, похитили восемь металлических труб общей стоимостью 5 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых была получена информация о возможной причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого жителя Похвистневского района. Полицейские установили местонахождение предполагаемого преступника, после чего задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что похищенные трубы продал, а денежные средства, вырученные с продажи, потратил на личные нужны.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.