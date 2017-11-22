В Похвистнево мужчина пытался ограбить газетный киоск

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Житель города Похвистнево - 39-летний мужчина подозревается в совершении ограбления киоска, реализующего печатную продукцию.Он подошёл к торговой точке и попросил продать ему два журнала с кроссвордами. При оплате покупки продавец заметила, что покупатель предлагает ей купюру «билета банка приколов». Осознав, что его "раскусили", злоумышленник схватил журналы и попытался скрыться во дворе соседнего дома. В это время там находились сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Похвистневский», приехавшие по адресу по служебным делам. Полицейские увидели, что навстречу им бежит мужчина, а за ним - женщина с криками о помощи. Оперативники блокировали и задержали злоумышленника. Он оказал сопротивление стражам порядка, но его противоправные действия были пресечены.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное изъято и возвращено в торговую точку. Ведется следствие.