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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Подмосковье застрелили сотрудницу полиции - следователя по особо важным делам

10 октября 2018 16:48
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Сотрудницу полиции застрелили на выходе из подъезда.
Утром в среду, 10 октября, в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья убита следователь полиции в звании подполковника, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета, передает РБК.

Убитая — следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий. «Да, это наш следователь», — подтвердили РБК в отделе информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО. На вопрос РБК, поступали ли в адрес Шишкиной угрозы, в пресс-службе заявили: «В интересах следствия эти вопросы не разглашаются».

В главке СК по Московской области отказались раскрыть РБК личность погибшей.

По данным следствия, женщина около семи утра вышла из подъезда многоэтажного дома, после чего ее застрелил неизвестный.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). На месте преступления работают следователи и криминалисты.

Позднее в пресс-службе СК также сообщили, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего, одна из них связана со служебной деятельностью убитой. «Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей», — отметили в СК.


Фото: СК РФ






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Комментарии



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