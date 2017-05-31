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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Отрадном сотрудники Росгвардии по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля

31 мая 2017 10:38
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В Отрадном сотрудники Росгвардии по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля
Молодой человек снял с автомобиля аккумуляторную батарею.

В городе Отрадный поздним вечером экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования. Следуя улице Победы сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека, который нес в руках тяжелый предмет. Заметив патрульный автомобиль, он бросил свою ношу в цветочную клумбу и попытался скрыться. Патрульные начали преследовать беглеца, через несколько дворов он был задержан.

Ранее не судимый 25-летний местный житель признался, что совершил противоправное деяние. Придя домой вечером в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с родителями из-за нехватки денег. Решив доказать близким, что в состоянии самостоятельно заработать, молодой человек решился на преступление. По версии стражей правопорядка, он взломал ножницами замок водительской двери припаркованной во дворе «Волги», принадлежащей мужчине 1952 года рождения. Вскрыв капот, подозреваемый снял с автомобиля аккумулятор стоимостью три тысячи рублей.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже.

Фото pixabay.com.
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