В Отрадном полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении

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18+В дежурную часть обратился местный житель, с сообщением о том, что у входа в подвальное помещение одного из жилых домов по ул. Сабирзянова лежит мужчина без признаков жизни. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции у подъезда жилого дома был обнаружен труп без верхней одежды и обуви. На теле жертвы были обнаружены 4 колото-резаные раны. Стражи порядка установили, что погибший - ранее судимый местный житель 1988 года рождения, проживавший в этом доме. На месте преступления в квартире погибшего сотрудниками полиции был произведен осмотр, изъяты необходимые улики.Сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Злоумышленник безработный, ранее был неоднократно судим, проживал в том же доме, что и погибший.Следователем СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: ГУ МВД по Самарской области