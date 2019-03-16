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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Отрадном полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении

16 марта 2019 14:35
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В дежурную часть ОМВД России по городу Отрадному обратился местный житель, с сообщением о том, что у входа в подвальное помещение одного из жилых домов лежит мужчина без признаков жизни.
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В дежурную часть обратился местный житель, с сообщением о том, что у входа в подвальное помещение одного из жилых домов по ул. Сабирзянова лежит мужчина без признаков жизни. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа.

Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции у подъезда жилого дома был обнаружен труп без верхней одежды и обуви. На теле жертвы были обнаружены 4 колото-резаные раны. Стражи порядка установили, что погибший - ранее судимый местный житель 1988 года рождения, проживавший в этом доме. На месте преступления в квартире погибшего сотрудниками полиции был произведен осмотр, изъяты необходимые улики.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Злоумышленник безработный, ранее был неоднократно судим, проживал в том же доме, что и погибший.

Следователем СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:   ГУ МВД по Самарской области
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