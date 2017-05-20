В Отрадном мужчина, во время пьяной ссоры, ударил своего собутыльника ножом в живот

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. В ходе проверки его личности полицейские выяснили, что мужчина давно нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.