В Отрадном мужчина, во время пьяной ссоры, ударил своего собутыльника ножом в живот
20 мая 2017 13:32
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. В ходе проверки его личности полицейские выяснили, что мужчина давно нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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