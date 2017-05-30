В Октябрьске студенты воровали из автомобилей, чтобы заработать на ремонт собственного авто

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В октябре 2016 года в городе Октябрьске Самарской области в ночное время были совершены восемь краж из автомашин отечественного производства. Как установили сотрудники полиции, совершению преступления способствовало то, что транспортные средства, не оснащенные сигнализацией, все автовладельцы парковали вдоль улиц. Злоумышленники взламывали дверные замки машин и похищали автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары. Добычей неизвестных также становились аккумуляторные батареи и колеса.Потерпевшие стали обращаться в полицию за помощью.Сотрудники полиции выяснили, что в один из приемных пунктов цветного металла неизвестные сдали сразу несколько автомобильных аккумуляторов. Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что скупщикам запчасти сдали двое молодых людей, оба - студенты местного техникума. Подозреваемые были задержаны полицейскими.В ходе допросов молодые люди пояснили полицейским, что пытались заработать на ремонт купленного вскладчину старенького автомобиля. Похищенное имущество они продавали по заниженной цене своим знакомым, а часть запчастей сдавали в приемные пункты цветного металла. Вырученные денежные средства парни тратили на ремонт своего автомобиля ВАЗ-2108. Родителям же задержанные объясняли свое отсутсвие по ночам работой на автомойке. Таким же образом взрослые объясняли наличие у 19-летних юношей собственных денежных средств.Общая сумма причиненного преступной деятельностью ущерба составила около 71,5 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.Решением суда города Октябрьска обвиняемые были приговорены к 2,6 и 3,1 годам лишения свободы условно, сообщает облМВД.