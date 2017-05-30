В Октябрьске студенты воровали из автомобилей, чтобы заработать на ремонт собственного авто
30 мая 2017 10:56
90
В октябре 2016 года в городе Октябрьске Самарской области в ночное время были совершены восемь краж из автомашин отечественного производства. Как установили сотрудники полиции, совершению преступления способствовало то, что транспортные средства, не оснащенные сигнализацией, все автовладельцы парковали вдоль улиц. Злоумышленники взламывали дверные замки машин и похищали автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы, радары. Добычей неизвестных также становились аккумуляторные батареи и колеса.
Потерпевшие стали обращаться в полицию за помощью.
Сотрудники полиции выяснили, что в один из приемных пунктов цветного металла неизвестные сдали сразу несколько автомобильных аккумуляторов. Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что скупщикам запчасти сдали двое молодых людей, оба - студенты местного техникума. Подозреваемые были задержаны полицейскими.
В ходе допросов молодые люди пояснили полицейским, что пытались заработать на ремонт купленного вскладчину старенького автомобиля. Похищенное имущество они продавали по заниженной цене своим знакомым, а часть запчастей сдавали в приемные пункты цветного металла. Вырученные денежные средства парни тратили на ремонт своего автомобиля ВАЗ-2108. Родителям же задержанные объясняли свое отсутсвие по ночам работой на автомойке. Таким же образом взрослые объясняли наличие у 19-летних юношей собственных денежных средств.
Общая сумма причиненного преступной деятельностью ущерба составила около 71,5 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.
Решением суда города Октябрьска обвиняемые были приговорены к 2,6 и 3,1 годам лишения свободы условно, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 мая 2017 14:34
Установлено, что, зная о том, что потерпевшая желает приобрести квартиру, Хардин вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, решил... Закон
45
28 мая 2017 19:25
Кражи он совершал в дневное время, используя для демонтажа оград металлический лом. Закон
276
28 мая 2017 15:57
В кратчайшие сроки полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Октябрьска, ранее судимого за аналогичное преступление и кражу. Мужчина находился... Закон
252
28 мая 2017 14:05
Тольяттинец сообщил, что цепочку он продал скупщикам, а вырученные деньги отдал знакомому, так как был ему должен. Закон
231
26 мая 2017 22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов. Закон
265
26 мая 2017 15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки. Закон
209
26 мая 2017 09:40
Возбуждено уголовное дело. Закон
166
Происшествия
30 мая 2017 13:55
В целом за 29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. Происшествия
83
30 мая 2017 13:36
На борту находились пять человек, один погиб. Происшествия
79
30 мая 2017 12:52
Пятая часть от всех зарегистрированных аварий с участием детей, совершена по вине детей и подростков. Происшествия
69
Криминал
30 мая 2017 14:02
Свой поступок женщина объяснила тем, что находится в тяжелом финансовом положении. Криминал
91
30 мая 2017 13:28
Ранее судимую за убийство женщину задержали сотрудники РОсгвардии. Криминал
113
30 мая 2017 11:57
Похищенный телефон он продал, а деньги потратил. Криминал
105
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
275
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1135
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
706
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1411
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1513
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1702
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1568
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1227
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
779
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1123
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2401
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3391
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают