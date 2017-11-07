В Октябрьске местная жительница избила знакомого обухом топора

135

В полицию поступило сообщение из лечебного учреждения Октябрьска о госпитализации местного жителя 1975 года рождения с травмами головы и ключицы.Преступление произошло на крыльце одного из частных домов в городе Октябрьск.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции восстановили последовательность событий. По данным полицейских, потерпевший поссорился со своей знакомой у себя дома, когда та была у него в гостях. Женщина не выдержала нападок хозяина жилплощади и ушла. Мужчина решил, что конфликт не закончен и последовал за знакомой. Словесная перепалка продолжилась на крыльце дома, где проживала женщина. В ходе ссоры предполагаемая злоумышленница – ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жительница города Октябрьск 1981 года рождения, нанесла мужчине несколько ударов обухом топора.Медицинскую помощь вызвала жена пострадавшего, когда тот вернулся от знакомой домой с телесными повреждениями.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.