В Октябрьске местная жительница избила знакомого обухом топора
7 ноября 2017 10:59
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В полицию поступило сообщение из лечебного учреждения Октябрьска о госпитализации местного жителя 1975 года рождения с травмами головы и ключицы.
Преступление произошло на крыльце одного из частных домов в городе Октябрьск.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции восстановили последовательность событий. По данным полицейских, потерпевший поссорился со своей знакомой у себя дома, когда та была у него в гостях. Женщина не выдержала нападок хозяина жилплощади и ушла. Мужчина решил, что конфликт не закончен и последовал за знакомой. Словесная перепалка продолжилась на крыльце дома, где проживала женщина. В ходе ссоры предполагаемая злоумышленница – ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жительница города Октябрьск 1981 года рождения, нанесла мужчине несколько ударов обухом топора.
Медицинскую помощь вызвала жена пострадавшего, когда тот вернулся от знакомой домой с телесными повреждениями.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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