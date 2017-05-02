В Октябрьске хозяин частного дома зарезал надоедливого гостя

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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 31-летний местный житель.Полицейские выяснили, что частный дом, в котором произошло преступление, принадлежит жителю города Октябрьск 1959 года рождения. По его словам, он гостил у родственников и, когда вернулся домой, обнаружил там тело мужчины, в котором опознал своего знакомого. При этом сам хозяин дома находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог подробно ответить на вопросы полицейских.В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение сотрудников полиции попал и сам хозяин дома. Оперативниками установлено, что в день совершения преступления подозреваемый и погибший распивали спиртные напитки в доме злоумышленника. После окончания застолья они ушли. Примерно через полчаса, вернувшись домой, подозреваемый вновь застал знакомого у себя дома, который, предположительно, проник туда через окно с целью продолжить употребление оставшегося спиртного. Согласно собранных материалов, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилплощади причинил телесные повреждения незваному гостю.Осознав, что произошло, подозреваемый вышел на улицу и попросил соседей вызвать полицию, объясняя это тем, что у него в доме находиться труп мужчины, а сам он только что вернулся домой.Злоумышленник задержан, полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего. В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.