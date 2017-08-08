В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в убийстве 78-летней пенсионерки

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В дежурную часть полиции города Новокуйбышевска поступило сообщение о том, что на улице Расковой обнаружено тело 78-летней пенсионерки с многочисленными ножевыми ранениями.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из ОМВД России по городу Новокуйбышевску был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью.Во время обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции обнаружили его одежду со следами крови, предполагаемое орудие убийства - охотничий нож, а также женский кошелек, в котором находились деньги и документы погибшей пенсионерки.В отношении задержанного жителя Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело об убийстве, собощает облМВД.