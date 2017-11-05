В Новокуйбышевске самарец пытался проникнуть в чужую квартиру

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Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Коммунистической в городе Новокуйбышевск. Хозяин квартиры услышал странные звуки, доносящиеся из подъезда. Посмотрев в глазок, мужчина 1973 года рождения увидел, что неизвестный пытается вскрыть замок его входной двери. Владелец жилища позвонил полицию.Дежурный направил на место происшествия экипаж вневедомственной охраны. В подъезде многоквартирного дома сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который попытался скрыться при виде патрульных. Стражи правопорядка задержали его, в дальнейшем хозяин квартиры уверенно опознал в нем злоумышленника, пытавшегося вскрыть его входную дверь.Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали коллегам из полиции задержанного – жителя Самары 1966 года рождения, уже имеющего три судимости за кражи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-группа Росгвардии.