В Новокуйбышевске ограбили микрофинансовую организацию на 40 тысяч рублей

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Днем 7 августа в полицию поступило сообщение от сотрудника микрофинансовой организации, расположенной на улице Пирогова. Звонивший сообщил, что злоумышленник открыто похитил из офиса фирмы 40 100 рублей.В ходе опроса работник фирмы сообщила, что в офис зашел молодой человек и, угрожая физической расправой, потребовал отдать ему деньги, которые находились в кассе. Забрав денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, злоумышленник скрылся с места преступления.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники новокуйбышевскогомуголовного розыска совместно с чапаевскими коллегами установили личность нападавшего и задержали его в городе Чапаевске. Злоумышленником оказался ранее не судимый безработный 24-летний житель Чапаевска. В ходе опроса молодой человек признался в содеянном и пояснил, что деньги ему нужны были для погашения долга.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, по которому грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет, сообщает облМВД.