В Новокуйбышевске мужчина в ходе ссоры до смерти забил своего знакомого

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Установлено, что 23 июля 2017 года в квартире одного из домов Новокуйбышевска произошла ссора двух знакомых, в ходе которой К. нанес мужчине множественные удары ножом и неустановленным тупым предметом. Нападавший вызвал скорую медицинскую помощь для потерпевшего, однако тот от полученных повреждений скончался.Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.