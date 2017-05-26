В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла

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В полицию Новокуйбышевска из центральной городской больницы поступило сообщении о смерти жительницы Чапаевска 1975 года рождения. Медики диагностировали, что причиной этому стала закрытая черепно-мозговая травма. Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, с какого адреса поступила пострадавшая в поликлинику. Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома, расположенного на улице Миронова. Хозяйка одной из квартир рассказала, что в тот день потерпевшая вместе со своими знакомыми распивали спиртные напитки. По словам женщины, после употребления алкогольной продукции между погибшей и пришедшим вместе с ней мужчиной произошла ссора, которая переросла в драку. Она развернулась в подъезде дома, где предполагаемый злоумышленник толкнул женщину вниз по лестнице.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее не судимый работающий на одном из предприятий города житель Новокуйбышевска 1970 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном, сообщает облМВД.