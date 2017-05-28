В Новокуйбышевске молодого человека ограбили в ТЦ

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12 мая, примерно в три часа дня, к жителю города 1995 года рождения, у одного из торговых центров подошел незнакомец. Мужчина, угрожая словесно, потребовал отдать ему сотовый телефон и денежные средства. Молодой человек угрозы воспринял всерьез и отдал агрессивно настроенному прохожему сотовый телефон, стоимостью 20000 рублей, и денежные средства в размере 200 рублей. После этого он обратился в полицию.Полицейские опросили потерпевшего: молодой человек сумел подробно описать внешность предполагаемого злоумышленника. Сотрудники полиции провели проверку и через некоторое время задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался судимый за аналогичное преступление безработный 20-летний местный житель. Подозреваемый признался в содеянном. Денег и телефона при нем не оказалось.В отношении подозреваемого 20 мая 2017 года возбуждено уголовное дело о грабеже, соощает облМВД.