В Новокуйбышевске, женщина обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка, пойдет под суд

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18+Следственным отделом по Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".По версии следствия, 6 ноября 2018 года примерно в 20 часов обвиняемая, находясь на берегу озера Сарма, самостоятельно родила девочку и причинила ей смерть путем перекрытия доступа кислорода, а затем выбросила тело ребенка в озеро. Младенец был обнаружен 9 ноября 2018 года на береговой линии озера Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе Самарской области.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области