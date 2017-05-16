В Новокуйбышевске 23-летняя мать закопала во дворе дома новорожденного ребенка
16 мая 2017 19:51
29
По версии следствия, 2 сентября 2015 года она, находясь по месту своего жительства, в домашних условиях родила ребенка, после чего завернула его в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала ребенка в грунт, на глубину около 40 см.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 мая 2017 16:32
По версии следствия, фигуранты похитили более 800 000 рублей с банковских карт не только жителей Самарской области, но и других регионов России. Закон
100
16 мая 2017 15:08
В отношении несовершеннолетнего водителя отечественного автомобиля вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении... Закон
128
16 мая 2017 13:56
Инцидент произошел в Саратовской области. Закон
138
15 мая 2017 22:36
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества... Закон
213
15 мая 2017 21:25
Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства. Закон
196
15 мая 2017 19:49
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
224
15 мая 2017 17:02
Им было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 200 часов. Закон
228
Происшествия
16 мая 2017 19:30
Грабителем оказался безработный 31-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Происшествия
70
16 мая 2017 18:35
Свой поступок он объяснил тем, что ему не на что было приобрести спиртное. Происшествия
62
16 мая 2017 18:28
Приметы: рост 185 см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения. Происшествия
118
Криминал
16 мая 2017 19:51
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Криминал
19
16 мая 2017 14:01
Ущерб составил более 3 млн 600 тысяч рублей. Криминал
110
16 мая 2017 13:22
Похищенный автомобиль был найден в гаражно-строительном комплексе. Криминал
108
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
503
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1131
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1288
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1478
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2781
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1661
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1467
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1097
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
605
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1009
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2247
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3266
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают