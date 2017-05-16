В Новокуйбышевске 23-летняя мать закопала во дворе дома новорожденного ребенка

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По версии следствия, 2 сентября 2015 года она, находясь по месту своего жительства, в домашних условиях родила ребенка, после чего завернула его в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала ребенка в грунт, на глубину около 40 см.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.