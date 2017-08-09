В Нефтегорском районе изъяли из тайника-закладки около 3 кг наркотиков

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3 августа в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Нефтегорском районе. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции опросили участников ДТП - водителя и пассажира автомобиля «Nissan Almera», которые в аварии не пострадали. Водитель иномарки пояснил, что, не справившись с управлением транспортным средством, допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием машины. При сборе сведений сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на неадекватное поведение участников автоаварии и приняли решение об их досмотре в присутствии понятых. В результате у пассажира иномарки – безработного жителя Кировской области 1990 года рождения, был обнаружен целлофановый пакет с веществом зеленого цвета внутри. Находку изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что вещество общей массой 14,71 грамма является синтетическим наркотиком.Для дальнейшего разбирательства водителя и пассажира автомобиля доставили в отдел полиции.Впоследствии в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Полицейские установили, что после совершения ДТП молодые люди произвели закладку наркотиков в лесополосе в районе одного из сел Нефтегорского района. В тайнике полицейскими были обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой почти 3 кг.Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что обнаруженные наркотические средства приобрел пассажир иномарки, после чего осуществил их перевозку и хранил в указанном месте с целью дальнейшего сбыта. По данным полицейских, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.