В Нефтегорском районе бухгалтер похитила более 650 тысяч рублей у 22-х студентов

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В Нефтегорском районе направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера образовательного учреждения 1962 года рождения.Женщина обвиняется в хищении денежных средств с банковских карт студентов учебного заведения. По данному факту в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».По версии следствия, в период с 2012 по конец августа 2016 года обвиняемая, являясь бухгалтером в общеобразовательном учреждении и не выдавала студентам банковские карты, на которые перечислялась стипендия. Следователи установили, что женщина снимала находящиеся на карточках денежные средства в банкоматах, после чего присваивала их и тратила на личные нужды.Таким образом, обвиняемая похитила деньги у 22-х студентов на общую сумму более 650 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.