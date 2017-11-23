В Москве задержали акционера рухнувшего банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова
23 ноября 2017 11:57
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3 ноября Самарский областной суд санкционировал заключение под стражу задержанного в Москве после двух с половиной лет розыска акционера банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, хищения в банке "Волга-Кредит" были вскрыты в январе 2015 г., уже после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. Затем число потерпевших выросло до 2,5 тыс. человек.
После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских специалистов, на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках с применением той же схемы. Сначала банк массово привлекал средства вкладчиков, затем деньги выводились за границу, а серверы, видеозаписи и документация уничтожались.
Организаторами мошенничества в "Волга-Кредите" следствие посчитало теневых собственников банка - московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба сейчас объявлены в международный розыск. Экс-предправления банка Татьяне Ерилкиной, которая с момента возбуждения дела активно сотрудничала со следствием, тоже предъявили обвинение. Чуть позднее розыскники задержали и доставили в Самару бывшего советника Ерилкиной Ирину Воропай и председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" Александра Бобровского.
По версии издания, арестованный Максим Кашапов был ключевой фигурой среди хозяев банка "Волга-Кредит" накануне его краха. Список владельцев "Волга-Кредита" обновился летом 2014 года, за полгода до коллапса. В нем возникло много новых имен, а главными акционерами самарского банка стали малоизвестные личности, преимущественно проживавшие в сибирских селах.
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