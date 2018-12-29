В Москве убили бенефициара нефтяной компании
29 декабря 2018 16:52
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Личность убитого РБК сообщил источник в главном управлении МВД по Москве, данные подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Ее подтвердил РБК генеральный директор компании Владимир Петров.
«Да, так получилось. Я общаюсь со следователями, убийцу уже нашли и арестовали», — сказал Петров. На вопрос РБК о личности убийцы Петров затруднился ответить. «Я пока не готов [комментировать] это, но человека этого нашли», — добавил он.
По данным следствия, тело Шаляхова было обнаружено накануне, 28 декабря, с признаками насильственной смерти в лифтовом холле. Мужчина получил много колото-резаных ранений.
По данным собеседников РБК в полиции, нападавший был в медицинской маске, после убийства он скрылся.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
Среди контрагентов «Мастер-Нефти», по данным базы СПАРК, — Сбербанк, «ЛУКОЙЛ-Энергосети», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На сайте компании говорится, что она занимается ремонтом скважин и является основным подрядчиком этих двух структур ЛУКОЙЛа.
«Мастер-Нефть» была основана в 2010 году. По данным СПАРК, по итогам 2017 года ее выручка составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 18,6 млн руб.
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