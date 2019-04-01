Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 1 апреля, 20:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/04:
USD 64.73
-0.07
EUR 72.72
-0.17
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

1 апреля 2019 18:53
88
По данным источников, инцидент произошел накануне. В полицию обратились родственники девочек, так как те не отвечали на звонки.
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков. Об этом РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве и собеседник в территориальном отделе полиции.

По данным источников, инцидент произошел накануне. В полицию обратились родственники девочек, так как те не отвечали на звонки. По заявлениям родственников, подростки гуляли на школьном дворе в микрорайоне Васильцовский стан. Правоохранительные органы по камерам видеонаблюдения определили дом злоумышленника и нашли в его квартире девочек.

Источники также рассказали, что подозреваемого 37-летнего Александра Казакова доставили в отдел полиции по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались от комментариев, посоветовав обратиться в другое ведомство. Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.

По данным источника РБК в правоохранительных органах, материалы дела находятся в СК. «Подозреваемый — мужчина, который ранее работал в полиции. Он уволился еще в 2011 году по собственному желанию. Работал он в патрульно-постовой службе», — сообщил собеседник.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 апреля 2019  18:23
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Нефтегорске задержан мужчина, сообщивший о готовящемся взрыве в многоквартирном доме
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.  Закон
94
1 апреля 2019  17:38
В настоящее время дети госпитализированы.
Начата доследственная проверка по факту заболевания детей гепатитом «А» в детском саду Самары
В настоящее время дети госпитализированы.   Закон
108
29 марта 2019  14:23
Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen
Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.  Закон
276
28 марта 2019  22:34
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая.
Ишаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая.  Закон
248
28 марта 2019  21:50
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.
Экс-полицейский из Санкт-Петербурга подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета в сериале
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.   Закон
273
26 марта 2019  23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта: душил, бил ногами, подвесил за поводок на забор.
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта.  Закон
291
26 марта 2019  22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей.
В Самаре мошенник, обещавший содействие в приобретении иномарок со значительной скидкой, предстанет перед судом
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей.   Закон
266
Весь список
Происшествия
1 апреля 2019  20:41
В воскресенье утром в районе улицы Третья просека.
Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина, сообщил источник
В воскресенье утром в районе улицы Третья просека.  Происшествия
0
1 апреля 2019  13:27
В Крутых Ключах в Самаре водитель сбил женщину
В Крутых Ключах в Самаре водитель сбил женщину
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
177
1 апреля 2019  09:14
В отношении любителя нетрезвой езды в Кинеле повторно возбудили уголовное дело.
В отношении любителя нетрезвой езды в Кинеле повторно возбудили уголовное дело
Ему грозит до двух лет лишения свободы. Происшествия
175
Весь список
Криминал
1 апреля 2019  18:53
По данным источников, инцидент произошел накануне. В полицию обратились родственники девочек, так как те не отвечали на звонки.
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
По данным источников, инцидент произошел накануне. В полицию обратились родственники девочек, так как те не отвечали на звонки.   Криминал
86
1 апреля 2019  12:38
В Самаре разбойники напали на офис финансовой организации
В Самаре разбойники напали на офис финансовой организации
У одного из них был пневматический пистолет. Криминал
195
1 апреля 2019  12:36
В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества при продаже строительных материалов
В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества при продаже строительных материалов
Мужчина завладел денежными средствами клиентов своей организации. Криминал
176
Весь список


Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
268
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4786
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4751
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
554
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
842
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
809
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
394
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1026
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1043
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2030
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2300
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1381
Весь список

Мероприятия
Чем заняться на этой неделе в Самаре?
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль
Конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет село родное» пройдет в поселке Стройкерамика
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные