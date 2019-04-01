В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
1 апреля 2019 18:53
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По данным источников, инцидент произошел накануне. В полицию обратились родственники девочек, так как те не отвечали на звонки. По заявлениям родственников, подростки гуляли на школьном дворе в микрорайоне Васильцовский стан. Правоохранительные органы по камерам видеонаблюдения определили дом злоумышленника и нашли в его квартире девочек.
Источники также рассказали, что подозреваемого 37-летнего Александра Казакова доставили в отдел полиции по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались от комментариев, посоветовав обратиться в другое ведомство. Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.
По данным источника РБК в правоохранительных органах, материалы дела находятся в СК. «Подозреваемый — мужчина, который ранее работал в полиции. Он уволился еще в 2011 году по собственному желанию. Работал он в патрульно-постовой службе», — сообщил собеседник.
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