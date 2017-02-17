В Крутых Ключах в Самаре двое водителей сбили детей и уехали

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В Самаре на территории микрорайона Крутые Ключи произошли две похожих аварии, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Первое дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на бульваре Ивана Финютина. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 в пути следования допустил наезд на девочку 2004 года рождения, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем поспешно покинул место ДТП.Аналогичный случай произошел на улице Мира. По предварительной версии полицейских, 34-летний водитель автомашины «Volkswagen Lupo» нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и сбил мальчика 2008 года рождения, перебегавшего проезжую часть в установленном месте без сопровождения взрослых. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему ребенку первую помощь.В результате аварий дети получили травмы различной степени тяжести - врачи назначили девочке амбулаторное лечение, а мальчик был госпитализирован.В отношении обоих автомобилистов составлены административные протоколы, ведутся проверки, сообщает облМВД.