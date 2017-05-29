В Красноярском районе супружеская пара имитировала ограбление
29 мая 2017 11:44
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В Отдел МВД России по Красноярскому району поступило сообщение о совершении разбойного нападения на автодороге М-5 «Урал». Прибывшим на место происшествия полицейским 32-летняя потерпевшая рассказала, что неизвестные в масках на автомобиле ВАЗ-2110 заблокировали её автомобиль марки «Lada Largus», и угрожая предметом, прохожим на пистолет, завладели денежными средствами в сумме 119 тыс. рублей. По словам заявительницы, деньги принадлежат предприятию по реализации кулинарной продукции, и она является заместителем директора данной организации.
Сотрудники полиции опросили пострадавшую, которая утверждала, что в момент совершения нападения находилась в салоне автомашины одна. Преступление было совершено на федеральной трассе, и вероятность установить возможных очевидцев случившегося практически сводилась к нулю. Параллельно с установлением личности и розыском подозреваемых в нападении стражи порядка тщательно проверяли показания потерпевшей. Так, оперативники в ходе проверки предоставленных женщиной сведений и опроса жителей нескольких населенных пунктов, где побывала в тот день потерпевшая, восстановили цепочку событий того дня.
По версии правоохранителей, утром заявительница направилась в различные торговые точки, расположенные в Красноярском районе, для получения выручки от продажи продуктов питания. При этом, по показаниям свидетелей, в момент посещения магазинов в автомобиле пострадавшей находился мужчина неславянской внешности. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая сожительствует с уроженцем одной из соседних республик 1989 года рождения. Оперативники опросили мужчину, который явно нервничал и путался в показаниях. В ходе опроса он пояснил, что действительно в тот день находился со своей неофициальной супругой. Возвращаясь в Красный Яр, они договорились имитировать разбой и обманным путем завладеть денежными средствами. Мужчина позвонил своему другу и попросил забрать его с автодороги, затем он взял сумку с деньгами, ключи от автомобиля, для правдоподобности ударил женщину по лицу и вместе со своим приятелем направился в районный центр.
Лжепотерпевшая призналась и раскаялась в содеянном. По данным полицейских, задержанная работает на предприятии, которую возглавляет её бывший свекор, и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. В отношении супругов возбуждено уголовное дело о мошеничестве, сообщает облМВД. Денежные средства изъяты и возвращены руководителю предприятия.
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