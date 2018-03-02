В Красноярском районе полицейские задержали мужчину с героином

141

В ходе проведения оперативных мероприятий возле одного из домов, расположенных на улице Рудничной поселка Новосемейкино, оперативники задержали злоумышленника.В результате личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у задержанного сверток с порошкообразным веществом. Подозреваемый хранил его в пачке из-под сигарет и на вопрос правоохранителей пояснил, что это наркотик, который он приобрел в целях личного употребления. Результат исследования, проведенного экспертно-криминалистическим центром показал, что изъятое вещество является героином общей массой 5,05 граммов.По статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ведется следствие. Полицейские выясняют, откуда у мужчины наркотик и устанавливают канал его поставки на территорию региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.