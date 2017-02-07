В Красноярском районе хозяин дома нанес смертельное ранение ножом своему гостю

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В частном доме, где было совершено преступление, полицейские задержали 33-летнего подозреваемого - владельца жилища, и доставили его в отдел полиции для дачи показаний. По версии стражей правопорядка, в ходе совместного распития алкогольных напитков задержанный причинил своему 35-летнему гостю - жителю поселка Коммунарский, одно ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Потерпевший скончался до приезда медиков.По данным полицейских, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По статье «Убийство» Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.