В Красноярском районе хозяин дома нанес смертельное ранение ножом своему гостю
7 февраля 2017 17:25
90
В частном доме, где было совершено преступление, полицейские задержали 33-летнего подозреваемого - владельца жилища, и доставили его в отдел полиции для дачи показаний. По версии стражей правопорядка, в ходе совместного распития алкогольных напитков задержанный причинил своему 35-летнему гостю - жителю поселка Коммунарский, одно ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Потерпевший скончался до приезда медиков.
По данным полицейских, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По статье «Убийство» Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2017 16:26
Они обвиняются в мошенничествах, убийстве и других преступлениях. Закон
442
7 февраля 2017 13:08
Их препроводили до пункта пропуска через государственную границу. Закон
144
7 февраля 2017 10:06
В полицию обратились бдительные граждане. Закон
155
6 февраля 2017 19:59
В настоящее время уголовное дело в отношении 9 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
235
6 февраля 2017 16:16
Ранее совершенные регистрационные действия прекращены, участки сняты с государственного кадастрового учета. Закон
219
6 февраля 2017 16:15
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
172
Происшествия
7 февраля 2017 19:57
Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения студента. Происшествия
23
7 февраля 2017 16:40
Используя отработанные методы и тактику блокирования транспортных средств, полицейские начали преследование нарушителя. Происшествия
81
7 февраля 2017 14:51
По предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, к случившемуся может быть причастен мужчина, изображенный на фотографии. Происшествия
135
Криминал
7 февраля 2017 17:25
По данным полицейских, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Криминал
89
7 февраля 2017 13:38
Преступников помогли обнаружить соседи. Криминал
118
7 февраля 2017 13:22
Полицейские просят откликнуться очевидцев преступления. Криминал
202
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
951
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
641
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4783
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1787
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2346
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1473
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1213
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2379
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2154
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11368
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9306
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5701
Мероприятия