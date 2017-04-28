В Красноярском районе двое семнадцатилетних братьев убили мужчину

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27 апреля в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение от жителя посёлка Волжский об обнаружении в районе очистных сооружений тела неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.Полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1974 года рождения, ранее судимый за кражу и незаконный оборот оружия.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили и задержали подозреваемых в преступлении – двух семнадцатилетних братьев.25 апреля несовершеннолетние распивали спиртные напитки в компании потерпевшего. В какой-то момент между ними возник конфликт, компания удалилась на окраину села, где молодые люди начали избивать мужчину палкой, а когда она сломалась - руками и ногами. После совершения преступления подозреваемые вернулись домой, о произошедшем они никому не рассказали.По данным правоохранителей, братья проживают с матерью, обучаются в вечерней школе г. Самары, один из них состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.