В Красноярском районе Самарской области сын угрожал убить мать
1 декабря 2017 10:06
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В полицию обратилась местная жительница 1962 года рождения. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции женщина рассказала, что является инвалидом I группы, и проживает в доме со своим сыном. Со слов заявительницы, в конце ноября он угрожал ей убийством, после чего у нее появилось опасение за свою жизнь.
В ходе опроса свидетелей и очевидцев полицейские установили, что на замечание матери сделать музыку тише, 33-летний мужчина отреагировал агрессивно – начал словесно высказывать ей слова угрозы убийством, при этом приставил к горлу женщины кухонный нож.
По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и отбывал наказание в местах лишения свободы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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