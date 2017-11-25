В Кошкинском районе преступник ограбил 86-летнюю женщину
25 ноября 2017 11:25
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В отдел полиции по Кошкинскому району поступило заявление от 86-летней жительницы села Кошки о том, что она стала жертвой ограбления.
Прибыв на место преступления полицейские выяснили у потерпевшей, что ночью к ней в дом проник мужчина, схватил со стола кухонный нож и приставив к шее женщины, потребовал денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка выполнила требование грабителя, отдав ему 1200 рублей. Злоумышленник так же забрал продукты питания и скрылся с места преступления.
Пожилая женщина подробно описала полицейским приметы ограбившего ее злоумышленника. В ходе проведения оперативных мероприятий в одном из заброшенных сараев подозреваемый был обнаружен, им оказался мужчина 1983 года рождения. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в настоящий момент нигде не работает и не имеет постоянного места жительства.
Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.
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