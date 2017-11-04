В Кошкинском районе мужчина украл телефон своего знакомого

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В дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району с заявлением о краже обратился житель района. Мужчина сообщил, что у него похищен мобильный телефон стоимостью около 3 тысяч рублей, а также денежные средства.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что кража имущества произошла во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его знакомым. По данным правоохранителей, дождавшись, пока пострадавший уснет, злоумышленник 1977 года рождения вытащил деньги и средство связи из кармана курки своего приятеля.

В результате оперативных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено полицейскими. Похищенный сотовый телефон изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.