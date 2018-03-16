В Кошкинском районе мужчина, заподозрив собутыльницу в краже денег, нанес ей смертельное ранение ножом

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Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка госпитализировали пострадавшую 1974 года рождения, но спасти ее жизнь медикам не удалось.Подозреваемого в совершении преступления полицейские установили и задержали на месте. Им оказался житель села 1963 года рождения, ранее неоднократно судимый. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.Как следует из собранных полицейскими материалов, в этот день женщина и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки у него в доме. После ухода знакомой мужчина обнаружил, что из кармана куртки пропали 6 тысяч рублей. По предварительным данным, схватив нож, он побежал к дому своей приятельницы. Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине ножевое ранение.По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области