В Кировском районе Самары задержаны две группы подростков-угонщиков

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В ходе проведения дознания установлено, что предполагаемыми злоумышленниками являются подростки - школьники в возрасте 13 - 14 лет. Свидетелями по делу проходят 11 человек.Один автомобиль марки «Лада Гранта» молодые люди угнали 9 октября этого года с места парковки недалеко от остановки «Кинотеатр «Октябрь». По словам несовершеннолетних, накануне совершения преступления, 8 октября, они гуляли в парке. Один из подростков крутил в руках ключи от машины. Друзья спросили, откуда они. Тот пояснил, что нашёл. Более того, он знает, где находится машина, которую можно завести этими ключами. Компания заинтересовалась и направилась к месту стоянки автомобиля. С помощью брелока двери открылись, и вся компания проникла в салон. Завести автобомиль они не смогли, несмотря на ключ в замке зажигания. К тому же, никто из школьников не умел управлять машиной. Потеряв интерес к транспортному средству, юноши разошлись по домам.На следующий день они рассказали об автомобиле знакомому, которой умел управлять транспортными средствами, но водительских прав не имел. На этот раз подростки завели машину и поехали и начали движение. В одном из дворов на улице Каховской они столкнулись с патрульной машиной полиции и попытались скрыться от правоохранителей. В ходе преследования, несовершеннолетние заехали в соведний двор и, оставив машину, разбежались. Некоторых из них сотрудники полиции задержали на месте, остальных установили и задержали позже.Ещё одна группа подростков-угонщиков была задержана в Кировском районе в ночь с 9 на 10 октября. Дознание проводила дознаватель ОД ОП № 1 УМВД России по г. Самаре младший лейтенант полиции Т.А. Тагирова (на фото). Согласно показаниям одного из несовершеннолетних подозреваемых, в тот вечер он встретился с тремя друзьями. Когда ребята сидели на скамейке во дворе дома на ул. Путейской, их внимание привлекла серебристая «семёрка», на которой они захотели покататься.По словам угонщиков, у машины оказалась открытой одна из дверей. Поэтому они легко проникли в салон. Завели мотор, соединив провода зажигания напрямую. Кататься отправились в посёлок Чкалова. Поскольку рулевой был пьян, то в какой-то момент не справился с управлением, и «семёрка» съехала в придорожный кювет. Вытащить её оттуда злоумышленникам не удалось. Бросив угнанную машину, они отправились по домам. Но сотрудники полиции их «вычислили» и разыскали. Теперь любителей покататься на чужом автомобиле ждёт суд. Машина сотрудниками полиции изъята и возвращена владельцу, сообщает облМВД.