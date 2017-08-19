В Кинельском районе мужчина избил пенсионера и забрал у него ключи от автомобиля ВАЗ 2104

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Днем 15 августа в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» из местной больницы поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 67-летнего жителя села Бобровка. Как было установлено, пострадавший поступил в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения.Как установили полицейские, в квартире дома, расположенного по улице Кирова, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами - дядей и племянником - произошел конфликт. В ходе драки гражданин 1971 года рождения нанес телесные повреждения оппоненту.Воспользовавшись беспомощным состоянием родственника, подозреваемый забрал у него ключи от автомобиля ВАЗ 2104 и направился к другу, в доме которого и был задержан сотрудниками МО МВД России «Кинельский».Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в 2016 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.