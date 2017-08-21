В Кинельском районе мошенница похищала деньги за услуги по коммунальным платежам, денежным переводам
21 августа 2017 09:11
108
Сотрудница филиала компании, предоставляющей услуги в сфере связи, находящейся в пос. Усть-Кинельский Кинельского района, совершила хищение путем обмана денежных средств в размере более 390 000 рублей.
Как установили сотрудники полиции, с января по март прошлого года 28-летняя подозреваемая похищала денежные средства граждан, предназначавшиеся за услуги по коммунальным платежам, денежным переводам и другим операциям, не проводя их через контрольно-кассовую технику. Полицейские выяснили, что деньги злоумышленница откладывала, чтобы перекрыть имеющуюся у нее «недостачу».
По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошеннмчестве.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 августа 2017 21:22
Он расходовал денежные средства, находящиеся на расчетном счете и в кассе организации, на удовлетворение денежных требований кредиторов. Закон
321
18 августа 2017 20:08
Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 35 тысяч рублей. Закон
341
18 августа 2017 20:06
Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается. Закон
294
18 августа 2017 19:52
Он нанес тому удар стеклянной трехлитровой банкой по голове, после чего, взятым со стола ножом нанес множественные удары по голове, груди, туловищу потерпевшего,... Закон
805
18 августа 2017 19:39
Судом установлено, что он на улице Краснодонской продал за 1000 рублей сверток с героином массой 0,27 грамма. Закон
251
18 августа 2017 18:06
Они ехали транзитом через Самарскую область. Доставленные в территориальный отдел полиции мигранты были проверены по имеющимся учетам, дактилоскопированы. Закон
293
18 августа 2017 15:29
Он задолжал более 33 миллионов 331 тысячи рублей. Закон
307
Происшествия
21 августа 2017 09:38
Женщина дезориентирована. Происшествия
762
21 августа 2017 09:30
Устанавливают причину пожара. Происшествия
106
21 августа 2017 09:05
Площадь возгорания оценивается в 25 кв. м. Происшествия
112
Криминал
21 августа 2017 10:42
Похищенную автомашину он разобрал на запчасти и собирался продать. Криминал
80
21 августа 2017 09:47
Пострадавший в это время спал на скамейке. Криминал
107
21 августа 2017 09:11
Она присвоила более 390 000 рублей. Криминал
107
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
388
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7177
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1402
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5472
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1827
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2902
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
560
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2242
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2036
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1665
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1835
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5678
Мероприятия