В Кинельском районе мошенница похищала деньги за услуги по коммунальным платежам, денежным переводам

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Сотрудница филиала компании, предоставляющей услуги в сфере связи, находящейся в пос. Усть-Кинельский Кинельского района, совершила хищение путем обмана денежных средств в размере более 390 000 рублей.Как установили сотрудники полиции, с января по март прошлого года 28-летняя подозреваемая похищала денежные средства граждан, предназначавшиеся за услуги по коммунальным платежам, денежным переводам и другим операциям, не проводя их через контрольно-кассовую технику. Полицейские выяснили, что деньги злоумышленница откладывала, чтобы перекрыть имеющуюся у нее «недостачу».По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошеннмчестве.