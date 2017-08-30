В Кинельском районе директора учреждения культуры уличили во взяточничестве

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Факт получения незаконного денежного вознаграждения выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Кинельский".Как установили полицейские, 63-летняя директор одного из учреждений культуры Кинельского района Самарской области получила незаконное денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей от местного предпринимателя. Указанную сумму бизнесмен передал женщине за разрешение арендовать площадь учреждения культуры без оформления соответствующего договора.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.