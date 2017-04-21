В Кинеле сотрудники молодой человек рубил топором кабель, чтобы потом сдать его в металлолом

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Задержать подозреваемого в хищении телефонного кабеля сотрудникам Росгвардии помогли бдительные жители Кинеля. В вечернее время они услышали странный шум, доносящийся из подвала. Взволнованные граждане позвонили в полицию. На место происшествия – в дом, расположенный на улице Советской, спустя считанные минуты прибыл находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны.Подозреваемого в совершении противоправного деяния сотрудники Росгвардии задержали с поличным – спустившись в подвал, они обнаружили там молодого человека, который топором рубил телефонный кабель.Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанного прибывшим коллегам.Добычей ранее судимого жителя Кинеля 1992 года рождения должен был тать телефонный кабель общей длиной около 40 метров. Очевидно, задержанный намеревался сдать похищенное имущество в пункт приема лома металлов. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.