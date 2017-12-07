В Кинеле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, укравшего колеса
7 декабря 2017 10:00
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В полицию города Кинель от местного жителя поступило заявление о краже. Преступник похитил четыре колеса из автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного возле дома возле улицы Шоссейной. Потерпевший оценил нанесенный ему ущерб в 10 тысяч рублей.
Очевидцы рассказали сотрудникам органов внутренних дел, как выглядел злоумышленник. Ориентировку на него направили уличным патрулям, охраняющим общественный порядок на территории города.
Некоторое время спустя на улице Фестивальной экипаж вневедомственной охраны заметил молодого человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Стражи правопорядка остановили пешехода. Во время общения с сотрудниками Росгвардии он вел себя нервно, на вопросы отвечал невпопад.
Патрульные задержали жителя Кинеля 1993 года рождения и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает регуправление Росгвардии.
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