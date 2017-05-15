В Кинеле сотрудники Росгвардии предотвратили хищение телефонного кабеля

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Двое местных жителей, задержанных сотрудниками вневедомственной охраны, подозреваются в том, что разрубили топором кабель, чтобы украсть его.Задержать подозреваемых в хищении телефонного кабеля сотрудникам Росгвардии помогли бдительные жители Кинеля. Находившемуся на маршруте патрулирования экипажу вневедомственной охраны от дежурного отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Мира двое неизвестных рубят топором телефонный кабель – об этом в правоохранительные органы сообщили граждане.Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили нарубленный кабель общей длиной около 30 метров. Патрульные опросили хозяина расположенного рядом магазина, который и сообщил об инциденте в полицию, а также хозяина топора, который злоумышленники одолжили, не объяснив, для чего он нужен. Стражи правопорядка установили приметы правонарушителей и вероятное место их нахождения.Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин в возрасте 23 и 28 лет и передали их коллегам из полиции. В настоящее время по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.